L'Equipe elogia Maignan dopo l'esordio a Euro 2024: "All'altezza delle aspettative"

Ieri sera era una serata particolare per Mike Maignan. Il portiere del Milan esordiva da titolare come estremo difensore della nazionale francese per la prima volta in un grande torneo internazionale e per la prima volta da numero uno indiscusso dei pali dopo l'addio dello storico portiere e capitano Hugo Lloris. E la prestazione contro l'Austria, nella gara vinta dai francesi all'esordio per 1-0, è stata assolutamente positiva: clean sheet e un paio di parate decisive che hanno salvato il risultato, nonostante gli austriaci si siano fatti vedere poche volte dalle sue parti.

Gli elogi sono arrivati anche in patria con L'Equipe che ha dedicato un pezzo al portiere rossonero: "Mike Maignan è stato all'altezza delle aspettative". E poi nel sottotitolo il quotidiano francese ha precisato: "Contro l'Austria, Mike Maignan è stato all'altezza delle aspettative e ha ritrovato il suo status con i Bleus. Per il suo primo esordio in un torneo importante, Mike Maignan, autore di due parate decisive e rassicurante in aria, ha scacciato le ombre che avevano oscurato la sua preparazione".