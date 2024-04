L'Equipe non perdona Donnarumma: 3 in pagella nella sfida contro il Barcellona

vedi letture

Il Barcellona ha battuto 3-2 il Paris Saint-Germain al Parc des Princes nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Un successo arrivato grazie ai cambi di Xavi, perché la rete decisiva è stata di Andreas Christensen, appena entrato al posto di de Jong. Il danese ha incornato sul corner di Gundogan sfruttando una dormita generale della difesa di casa, con Gianluigi Donnarumma che finisce sotto accusa per aver permesso all'ex Chelsea di colpire di testa nell'area piccola.

Il portiere italiano non ha disputato una grande partita, mostrando qualche incertezza anche nel primo tempo: Nuno Mendes aveva salvato sulla linea dopo un'uscita a vuoto del numero uno della Nazionale, che è stato punito da L'Equipe con un 3 in pagella (ricordiamo che in Francia si usano parametri diversi rispetto a quelli italiani): "Quando arrivano le montagne, ancora una volta si fa prendere dall'emozione. Male sui tre gol: non smanaccia bene il cross di Yamal, non è preciso nell'impostazione sul secondo e poteva fare meglio nell'occasione della rete di Christensen". Donnarumma è il peggiore in campo insieme a Kylian Mbappé, mai pericoloso.