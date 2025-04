L'ex allenatore di Jimenez: "È un terzino destro. Quando ha tanto spazio davanti per attaccare, riesce a sfruttare al meglio le sue qualità"

Julen Guerrero, ex calciatore dell'Athletic Bilbao, ha allenato Alex Jimenez nelle giovanili della Spagna e ne ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Al Milan lo stiamo vedendo un po’ terzino e un po’ esterno alto: qual è il suo vero ruolo?

“Alex è un terzino destro. Quando ha tanto spazio davanti per attaccare, riesce a sfruttare al meglio le sue qualità. Nelle varie Under in cui l’ho allenato lo facevo sempre giocare come esterno basso”.

Segue le sue partite in rossonero?

“Ovviamente. Sono molto contento di lui, sta facendo bene. E può ancora fare di più. Per me è una grande soddisfazione vedere i miei ex giocatori arrivare a giocare in grandi club”.

Aneddoti da raccontare?

“A lui mi lega un rapporto stretto. Jimenez ha sempre avuto un carattere forte, da leader. Anche quando non si trovava d’accordo con qualche decisione arbitrale aveva un grande autocontrollo. Non ha mai fatto sfuriate. Comunicava parecchio in campo e tutta la sua energia, negli interventi e nelle giocate singole, la trasmetteva ai compagni. Nelle 12 partite in cui l’ho allenato ha segnato un gol: non sarà uno da grandi numeri, ma la presenza in campo si sentirà sempre”.