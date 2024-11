L'ex allenatore di Reijnders all'AZ spiega il suo soprannome "Duracell"

Pascal Jansen, ex allenatore di Tijjani Reijnders all'AZ Alkmaar, ha raccontato a gazzetta.it perchè il centrocampista rossonero viene soprannominato "Duracell": "Non è un modo di dire eh, glielo assicuro. La cosa impressionante è che non solo correva ovunque ma che lo faceva senza perdere lucidità e qualità.

Non si fermava mai, gli ho dovuto dire di stare calmo e non inseguire tutti. Per me Reijnders è tra i migliori al mondo, davanti forse al momento ha solo Rodri e Bellingham, ma può superarli. D’altronde se gioca sempre così…".