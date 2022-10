L'ex arbitro Gräfe: "Disturbo di Tomori non sufficiente per il rigore, lo si vede anche dalla reazione dei giocatori del Chelsea"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex arbitro tedesco di calcio Manuel Gräfe ha commentato sul proprio profilo Twitter il discusso episodio che ha portato al rigore per il Chelsea più espulsione di Tomori che ha condizionato gravemente la partita di San Siro di ieri sera. Questo il giudizio di Gräfe sulla scelta presa dal suo connazionale Daniel Siebert: "Ecco cos'è stato: un disturbo, ma per me non sufficiente per un calcio di rigore. Lo si vede anche dalla reazione degli altri giocatori. Il VAR non interviene in questo caso perché la UEFA ha una soglia di intervento molto alta. L'UEFA vuole intervenire sui calci di rigore solo se quasi 100 su 100 li considerano sbagliati. Non credo che vedremo Siebert nel prossimo turno o nei prossimi turni di Champions League"