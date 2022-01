L'ex arbitro Marelli: "Mi sorprende la designazione di Orsato per Milan-Juve"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto come di consueto sul suo canale YouTube per commentare le designazioni per la prossima giornata di Serie A. Queste le sue parole per la scelta di Orsato per Milan-Juventus: "Mi sorprende, mi aspettavo Valeri che tra l’altro è assente completamente dalle designazioni. Non mi aspettavo certamente Orsato per un motivo banale: l’ultima partita arbitrata in Serie A risale a circa un mese fa ed è stata Bologna-Juventus. Pensare ad Orsato per Milan-Juventus dopo che ha arbitrato Bologna-Juventus è abbastanza particolare. Credo, ma questo andando veramente ad intuito, che ci sia stata qualche emergenza. Secondo me questa non era la designazione pensata da Rocchi, che si è trovato a fare una scelta. Milan-Juventus non poteva andare ad un giovane, doveva andare ad uno dei primi quattro in graduatoria. Massa era fuori discussione per ovvi motivi, Doveri ha appena arbitrato la Supercoppa fra Inter e Juventus, Valeri era un’ipotesi ma manca dalle designazioni, perciò a sensazione direi che questa è una designazione non dico forzata, ma sicuramente diversa da quella che Rocchi aveva programmato. Se poi invece aveva effettivamente programmato così allora vuol dire che ci ho capito poco dell’ultimo periodo”.