L'ex arbitro Trefoloni spiega l'ammonizione a Theo nella sua analisi ad Open VAR

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma di DAZN Open VAR, l'ex arbitro Matteo Trefoloni, oggi dirigente AIA, ha commentato alcuni dei più importanti episodi di giornata, soffermandosi soprattutto sul tanto discusso giallo che l'arbitro Mariani ha estratto nei confronti di Theo Hernandez in occasione della sua esultanza per il gol del vantaggio del Milan contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni.

Il giallo a Theo Hernandez in Verona-Milan 1-3: "Non entro nello specifico dell'episodio, ma è bene ricordare che il VAR interviene solo in caso di mancata espulsione o di errore sull'identità dell'ammonito, non in altri casi disciplinari. Sicuramente, nel momento in cui l'atteggiamento dovesse essere interpretato come provocatorio, all'arbitro viene richiesto di intervenire in maniera inopportuna".