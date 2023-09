L'ex direttore operativo UEFA accusa Ceferin: prove false per coprire un amico

Una rivelazione che arriva direttamente dal The Guardian rischia di mettere in crisi la posizione di Aleksander Ceferin, presidente UEFA, e di alcuni suoi collaboratori. Il tema sono i disordini avvenuti a Parigi a margine della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid e la gestione di essi da parte dell'UEFA, motivo per cui la massima federazione per club europei aveva disposto un'indagine interna che però, stando a quanto emerge adesso, sarebbe stata sabotata da dentro, con proprio Ceferin coinvolto.

L'accusa arriva da Sharon Burkhalter-Lau, all'epoca direttore operativo UEFA, uno specialista nella gestione di eventi che al tempo della finale incriminata era la seconda carica in comando: stando a quanto ipotizzato da quest'ultimo, Ceferin avrebbe tentato di proteggere il capo dell'unità di sicurezza, Zeljko Pavlica, che è contestualmente uno dei suoi migliori amici.

La commissione istituita dall'UEFA per indagare sugli accadimenti aveva stabilito nella divisione stabilita da Burkhalter-Lau la causa del fallimento organizzativo, ma stando alla versione portata avanti dal quotidiano inglese, non è così. La donna ha inviato però una nota al segretario generale UEFA, Theodore Theodoridis, bollando come "completamente false" le prove fornite e sottolineando inoltre il ruolo della polizia di Parigi, sulla quale l'UEFA non aveva modo di sindacare.

Il tutto verte intorno alla "protezione" che sarebbe stata garantita a Pavlica, ex capo della security del presidente sloveno Drnovsek, amico da decenni di Ceferin, che gli ha fatto pure da testimone al matrimonio. Le storie dei due appaiono peraltro piuttosto connesse: nel 2011, poco dopo la nomina di presidente della federcalcio slovena per Ceferin, Pavlica ha ottenuto il suo primo incarico nel calcio del paese. Poi è passato all'UEFA: inizialmente part-time, dopo le elezioni vinte da Ceferin nel 2016 ha potuto godere di una promozione che gli ha garantito un ruolo permanente.