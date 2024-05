L'ex Milan Boban torna a Sky: commenterà la nuova Champions League

vedi letture

Dopo l'estate arriverà una novità della prossima stagione del calcio su Sky: il ritorno di Zvonimir Boban, che entra nella squadra del racconto di Sky Sport per la nuova Champions League. Proprio l'ex centrocampista croato e dirigente sportivo, dopo le esperienze con FIFA, Milan e UEFA, a partire da settembre sarà voce e volto della massima competizione europea, con il nuovo format che prevede più squadre, più campioni e più partite.

"Grazie a Sky che mi ha convinto, sono felice di tornare nella casa dello sport e a casa mia - ha raccontato Boban durante la presentazione dei nuovi palinsesti dell'emittente satellitare -. Torno a Milano, torno in Italia che amo profondamente. Sono un po' più maturo, credo di capire un po' di più il calcio dopo le esperienze. Però troverete sempre lo stesso Zvone. Siamo alla fine pagati per dire e non per trattenere, dire in maniera rispettosa".