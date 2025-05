L'ex Milan Giampaolo trova una straordinaria salvezza col Lecce

vedi letture

Il Lecce vince per 0-1 sul campo della Lazio e può fare festa, per aver raggiunto il traguardo salvezza. Dopo 38 giornate poco adatta ai deboli di cuore, la formazione salentina allenata da Marco Giampaolo si conquista per la terza stagione consecutiva la possibilità di partecipare ancora al campionato di Serie A. Serata invece amarissima per i biancocelesti, che chiudono l'annata addirittura fuori dalle coppe europee.

Dominano tensione ed equilibrio, ci pensa Coulibaly

Che la posta in palio sia alta lo si capisce fin dai primi minuti, con le due squadre molto tese e più propense ad evitare il gol piuttosto che a cercare di farlo. Ne esce una prima frazione di gioco che di certo non passera alla storia per spettacolarità: tanti duelli in mezzo al campo, errori in grande quantità nello sviluppo della manovra e davvero pochissime chance per andare in rete. Lo 0-0 all'intervallo sembra inevitabile, ma Coulibaly non è d'accordo: al 43' il centrocampista sfrutta un errato disimpegno di Gila, scambia palla in area con Krstovic e batte sull'uscita Mandas. Il finale del primo tempo regala un altro episodio importante per il romanzo del match, con il rosso a Pierotti per doppia ammonizione.

Assalto vano della Lazio, resistenza eroica del Lecce

Subito due cambi in casa Lazio ad inizio ripresa, con Hysaj e Pedro che prendono il posto di Marusic e Isaksen. Fin dal secondo 1 del secondo tempo, il copione è chiaro: padroni di casa all'assalto, ospiti rintanati nella loro area di rigore sperando che i restanti 45 minuti più recupero passino il prima possibile. Certamente i tifosi del Lecce dovranno dedicare una statua a Falcone, decisivo in almeno tre occasioni sui tentativi di Guendouzi, Castellanos e Pedro. La squadra di Baroni ha diverse altre opportunità, ma in qualche modo il muro giallorosso regge. Nel finale sale il nervosismo, sotto forma di rosso rimediato da Romagnoli. Dopo 5 minuti di recupero, Giampaolo e i suoi ragazzi possono liberare tutta la loro gioia: Lecce vittorioso e salvo, il prossimo sarà il suo quarto campionato consecutivo in A (evento mai successo nella storia salentina). Lazio settima e fuori dall'Europa, venendo sorpassata al fotofinish dalla Fiorentina che va in Conference.