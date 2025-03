L'ex Milan vota Max Allegri: "Chi lo prenda fa un affare"

Riccardo Saponara, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Massimiliano Allegri, che lo ha allenato ai tempi del Diavolo, e di Ricardo Kakà, con cui ha giocato insieme in rossonero. Ecco le sue parole:

Su Allegri: "Lo definirei geniale, intuito e personalità fuori dal comune. Mi lanciò titolare per la prima volta in un derby, ma me lo disse solo dopo la rifinitura. Aveva colto la mia insicurezza e voleva togliermi pressione. Legge le persone e i calciatori come pochi: chi lo prende fa un affare".

Su Kakà: "Una sensazione inspiegabile. Ero in difficoltà a relazionarmi con lui, per me era quasi una divinità. Lui lo capì e mi prese sotto la sua ala: mi ha trasmesso disciplina, cultura del lavoro e cura dei dettagli".