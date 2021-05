L'ex rossonero Gattuso piace alla Juventus per il dopo Pirlo in panchina

Qualora la Juventus non riconfermasse Andrea Pirlo sulla panchina in vista della prossima stagione, i bianconeri starebbero puntando all’ex milanista, Gennaro Gattuso, in uscita dal Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la prima alternativa sarebbe Gattuso, che avrebbe interrotto i suoi contatti con la Fiorentina da quando i bianconeri si sarebbero fatti avanti.