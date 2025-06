L'ex rossonero van Basten si scaglia contro i Linkin Park per l'esibizione prima della finale di Champions

L'ex fuoriclasse del Milan e della Nazionale olandese, Marco van Basten ha attaccato duramente la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, per aver permesso alla band statunitense dei Linkin Park di esibirsi prima della finale di Champions League vinta ieri per 5-0 dal Paris Saint-Germain contro l'Inter all'Allianz Arena.

"La trovo assolutamente una cosa idiota" - le sue parole all'emittente Ziggo Sport - "ed inutile, totalmente inutile. È ridicolo. I giocatori dovrebbero concentrarsi per il riscaldamento prepartita", le sue critiche parole nei confronti dell'evento pensato per allietare i tifosi presenti prima del via alle contese.