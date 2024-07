L'ex Valencia Canizares non le manda a dire su Morata

Grande serata per Spagna e Francia: alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, le due selezioni si giocheranno l'accesso alla finalissima di Euro 2024. In campo per le Furie Rosse ci sarà ancora dal primo minuto il capitano e obiettivo di mercato rossonero Alvaro Morata. L'ex nazionale spagnola e portiere del Valencia Santiago Canizares questa mattina su L'Equipe ha espresso il suo pensiero per ognuno dei probabili titolari iberici di questa sera contro la Francia, incluso l'attaccante che vorrebbe comprare il Milan.

Le parole di Canizares su Alvaro Morata: "È adorato e rispettato da tutti in Nazionale. Ma ha difficoltà ad accettare le critiche, anche se sono legittime vista la sua seconda parte di stagione con l'Atletico Madrid e la sua campagna europea. Non solo manca terribilmente di precisione davanti alla porta, ma non riesce nemmeno a sfruttare le sue occasioni. Dopodiché, nessuno può mettere in dubbio il suo impegno e il suo contributo, soprattutto in fase di pressing".