L'Ibroud è in fase di decollo: i due campioni finalmente arruolabili

"L’Ibroud è in fase di decollo". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan e dei suoi centravanti. Servirà del tempo per vederli in campo insieme o comunque per un tempo più ampio dei 5 minuti col Verona, ma quello che conta è che i due campioni siano entrambi abili e arruolabili. Per l’assalto allo scudetto - osserva la rosea - servirà la loro esperienza e il loro peso in area.