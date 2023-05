L'Inter concluderà la Champions con almeno 90 milioni di premi UEFA. Il Milan si ferma a 73

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

L'Inter esulta: la doppia vittoria nell'Euroderby in semifinale di Champions League spalanca le porte alla finale di Istanbul per i nerazzurri. Con il successo odierno la Beneamata incasserà 15,5 milioni di euro certi per la presenza nell'ultimo atto, portando il proprio bottino europeo a quasi 90 (89,78 milioni di euro per la precisione). Il Milan conclude invece la propria Champions con in tasca 73,14 milioni.

Ingresso fase a gironi: 15,64 milioni

Vittorie nella fase a gironi (tre a testa): 8,4 milioni

Pareggi nella fase a gironi (uno a testa): 0,93 milioni

Ridistribuzione importi avanzati dalla fase a gironi (ogni partita terminata in parità lascia 0,93 milioni non distribuiti. Il tesoretto dato dalla somma dei pareggi nella fase a gironi viene infine ridistribuito ai club partecipanti proporzionalmente al numero di vittorie di ogni squadra): 0,69 milioni

Qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni

Qualificazione ai quarti di finale: 10,6 milioni

Qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni

Qualificazione alla finale: 15,5 milioni