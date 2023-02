MilanNews.it

Alla vigilia del derby immancabile la domanda sull'Inter, a cui Pioli, in conferenza, ha risposto così: "Abbiamo grande rispetto, ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare. Abbiamo pensato alla partita di domani come una grande opportunità per dimostrare chi siamo e tornare alla vittoria".