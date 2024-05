Oggi è il 75° anniversario della tragedia di Superga: il ricordo del Milan

Sono passati 75 anni dalla tragedia di Superga, dove a causa di un grave incidente aereo venne tragicamente a mancare il Grande Torino. Una vera e propria disgrazia, che il mondo del calcio oggi ha ricordato sui social con tanti tweet, pensieri e messaggi dedicati. Ecco il messaggio di ricordo del Milan che su X ha pubblicato questo post:

Remembering the Superga tragedy. Gone but never forgotten. pic.twitter.com/gcxTbsmFz0