Klopp: "Io presidente della FIFA? Non riuscirei a sopravvivere in quel mare di squali"

Cosa farà Jürgen Klopp dopo l'addio al Liverpool? Il tecnico tedesco ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa, ma sono in tanti a scommettere che tornerà in pista velocemente. Qualcuno gli ha addirittura prospettato un futuro come presidente della FIFA: “Immaginate se lo diventassi. Ovviamente è un lavoro ben pagato, ecco perché tutti vogliono farlo", ha detto in conferenza stampa.

"Non credo che dedicherò la mia vita a questo genere di cose. Una persona da sola non può risolvere i problemi del calcio se tutti gli altri pensano che i calciatori guadagnano milioni e che le prime tre giornate debbano svolgersi in America... Queste sono davvero ottime idee! Non possiamo cambiare nulla da soli. Probabilmente non riuscirei a sopravvivere in questo mare di squali, non penso che lo farò".