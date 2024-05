Milan, la vittoria manca da un mese: ultimo successo il 6 aprile contro il Lecce

vedi letture

Il Milan non vince una gara ufficiale da un mese: l'ultimo successo della squadra rossonera di Stefano Pioli risale infatti allo scorso 6 aprile quando vinse 3-0 a San Siro contro il Lecce grazie ai gol di Pulisic, Giroud e Leao. Da quel giorno, il Diavolo ha ottenuto tre sconfitte (due contro la Roma in Europa League e una contro l'Inter) e due pareggi (Sassuolo e Juventus).

Domani a San Siro arriva il Genoa. Queste le parole in conferenza di Pioli in vista di questa partita e del finale di stagione che attende il Milan: "Ci deve essere la volontà di giocare la partita migliore e di vincere. Mancano ancora 4 giornate e il secondo posto non è ancora certo. Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato. Abbiamo l'occasione di dimostrare di essere un gruppo coeso che ha a cuore le sorti del club. Le motivazioni ci sono. Non abbiamo ancora finito il nostro lavoro".