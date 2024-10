L'Inter ne fa tre all'Empoli: toscani in dieci per un'ora

L'Inter risponde al Napoli. I nerazzurri, dopo la vittoria di ieri della capolista partenopea sul campo del Milan, hanno risposto questo pomeriggio andando a vincere per 3-0 a Empoli, in casa di una squadra che aveva approcciato molto bene questo campionato. La formazione di Simone Inzaghi è stata sicuramente avvantaggiata dall'espulsione di Goglichidze, difensore dei toscani, che ha lasciato i suoi in 10 contro 11 al minuto numero 31 del primo tempo.

I gol sono arrivati tutti nella ripresa. Serata memorabile per Davide Frattesi che ha segnato una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Lautaro Martinez. Con questo risultato i nerazzurri si portano nuovamente a -4 dal Napoli e ora passano la patata bollente nuovamente alla Juventus che in serata ospita il Parma. Per l'Empoli terza sconfitta stagionale ma comunque undicesimo posto saldo a metà classifica.