L'Inter non vince più, Inzaghi: "Classifica che non piace, umore non dei migliori"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi , ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro la Fiorentina, persa per 1-0 (rete dell'ex rossonero Jack Bonaventura): "C'è grandissima delusione per le due sconfitte consecutive in casa davanti a un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare di più, abbiamo perso contro una squadra di assoluto valore. Abbiamo fatto il massimo, è un momento così: dobbiamo essere più cattivi, ci sono state tante palle gol che dovevamo sfruttare. Sul piano della prestazione non posso dire nulla. La classifica non è quella che speravamo, questo ci deve portare a lavorare di più".

Com'è l'umore nello spogliatoio?

"Non dei migliori, ma fa parte del calcio. I giocatori sono lucidi nell'analizzare le partite, la partita di oggi è stata totalmente diversa rispetto a quella con la Juventus. Con la società ci confronteremo come facciamo sempre perché questi risultati non ci soddisfano. In questo momento ciò che stiamo facendo non basta. Tra 72 ore siamo di nuovo in campo per una gara importantissima alla quale teniamo tanto".