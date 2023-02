L'Inter segna almeno un gol da dieci derby consecutivi in campionato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come emerso dai dati Opta pubblicati nel post partita del derby perso dal Milan contro l'Inter, i nerazzurri hanno segnato almeno un gol nel derby contro i rossoneri dal 2018 a questa parte. L'ultima gara in cui i "cugini" non hanno trovato la rete risale infatti all'aprile di quell'anno quando la stracittadina terminò con il risultato di 0-0. La striscia aperta dei nerazzurri, con la partita di ieri, è di 10 partite consecutive.