L'intesa Giroud-Bennacer parte da lontano, i due avevano già giocato insieme nel 2015

© foto di DANIELE MASCOLO

Cagliari-Milan di ieri è stata decisa da uno straordinario gol di Ismael Bennacer, un sinistro al volo di collo pieno che non ha lasciato scampo a Cragno. L'assist per l'algerino l'ha fornito Olivier Giroud, bravo ed intelligente nella sponda di prima al limite dell'area di rigore: i due hanno trovato un'intesa vincente, con l'azione che si è svolto in modo veloce e fluido.

C'è un dato curioso che riguarda i due: i più attenti sapranno che Bennacer ha militato per un breve periodo nell'Arsenal, e nell'unica presenza collezionata con la maglia dei Gunners l'algerino ha condiviso il campo proprio con il forte attaccante francese. Era il 27 ottobre 2015, quarto turno di EFL Cup: in campo Sheffield Wednesday contro l'Arsenal. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, che hanno vinto per 3-0 contro i londinesi. Olivier Giroud era partito dall'inizio, mentre Bennacer è subentrato al minuto 19 per l'infortunato Walcott, che a sua volta era entrato nei primi minuti per Oxlaide-Chamberlain, uscito per problemi fisici. Quasi sette anni dopo i due si sono ritrovati in rossonero.