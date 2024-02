L'Italia del beach soccer in Figc: festa per l'argento mondiale

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Passerella in federcalcio per la nazionale italiana di beach soccer, vice campione del mondo. Gli azzurri del ct Emiliano Del Duca, reduci dalla spedizione di Dubai dove hanno vinto l'argento perdendo in finale con il Brasile, sono stati ricevuti dal presidente Gabriele Gravina. "E' meraviglioso accogliere questi ragazzi. Ed è molto bello accogliere questi ragazzi nella loro casa, nella casa del calcio, nella casa della Federazione - le parole del presidente federale - Diciamo che è un appuntamento che negli ultimi tempi si ripete abbastanza spesso. Questi ragazzi sono stati davvero straordinari, come ho avuto modo di dire complimentandomi con loro. Hanno meritato per i loro comportamenti. Vedere una squadra che ha avuto la capacità di far capire che cosa significhi essere squadra, aiutarsi in campo, esaltarsi, vivere l'entusiasmo della vittoria, accarezzare e saper accettare anche in maniera dignitosa la sconfitta, seppur in finale, contro dei mostri sacri che in questo momento cominciamo comunque ad avvicinare gradualmente".

Gravina ha poi concluso: "Credo questo risultato sia uno spot per il mondo del calcio. Noi come Federazione stiamo aiutando la crescita del calcio in generale, non conosciamo sezioni all'interno del movimento". Poi le parole di mister Emiliano Del Duca, tecnico della nazionale di beach soccer: "Questo gruppo avrebbe meritato sicuramente il sogno completo. Ma diciamo che noi eravamo partiti con l'obiettivo di arrivare fino in fondo. Sono stati 30 giorni intensi e durissimi, dove abbiamo spinto tantissimo sull'acceleratore e non abbiamo mai tolto il piede". (ANSA).