L'Italia Femminile ha perso anche la seconda amichevole contro gli USA

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Si chiude con una seconda sconfitta la tournée di amichevoli negli Usa dell'Italia femminile. Dopo il 3-0 subito venerdì a Orlando, nella notte le azzurre perdono 2-0 nella rivincita contro la nazionale Usa a Fort Lauderdale. Il commissario tecnico Andrea Soncin rivoluziona la formazione per testare tutte le giocatrici e nei primi minuti l'Italia risponde sfiorando il vantaggio con Piemonte. Al 20', però, la stella avversaria Macario scatta sul filo del fuorigioco e supera Durante con un pallonetto.

La corazzata a stelle e strisce sale in cattedra e al 41' raddoppia con un destro a giro di Shaw dal limite dell'area. Nella ripresa le azzurre resistono alla pressione degli Usa e vanno vicine al gol con Dragoni, ma il secondo tempo si chiude senza reti. "Ho rivisto quella voglia e quella determinazione che siamo solite mettere in campo - commenta Soncin, guardando il bicchiere mezzo pieno - abbiamo fatto un passo avanti rispetto a tre giorni fa e sono certo che questa esperienza ci insegnerà tanto. Ci sarebbe piaciuto un finale diverso, ma ripartiremo dal fuoco mostrato oggi, che ci servirà per fare grandi prestazioni e arrivare tra due anni al Mondiale in Brasile" (ANSA).