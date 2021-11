L'Italia s'è persa? I risultati dopo il trionfo di Wembley: solo due vittorie in sette partite

L'Italia che cinque mesi fa si è laureata campione d'Europa sembra esser rimasta ancorata a quel ricordo. Dopo quel trionfo gli azzurri di Mancini hanno accusato una inconscia quanto evidente sindrome di appagamento, gettando al vento il primo posto nel gruppo C e aprendo dinanzi a sé le porte dei play-off di marzo.

L'involuzione, risultati alla mano, è sotto gli occhi di tutti. Non mancano le attenuanti (12 gli indisponibili per la gara di ieri) ma a Belfast l'Italia ha probabilmente disputato la peggiore gare della gestione Mancini contro una Nazionale sì arcigna, ma senza dubbio modesta come l'Irlanda del Nord.

Ecco i risultati degli azzurri dopo la vittoria dell'Europeo.

2 settembre - Italia-Bulgaria 0-0

5 settembre - Svizzera-Italia 0-0

8 settembre - Italia-Lituania 5-0

6 ottobre - Italia-Spagna 1-2

10 ottobre - Italia-Belgio 2-1

12 novembre - Italia-Svizzera 1-1

15 novembre - Irlanda del Nord-Italia 0-0