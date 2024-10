L'Italia si candida per ospitare l'Europeo femminile nel 2029

La notizia era già nell'aria, anche il presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina si era espresso in merito, e ora arriva la conferma, con un comunicato ufficiale diramato dalla UEFA: anche l'Italia è tra i paesi in lizza per ospitare l'Europeo Femminile che avrà luogo nel 2029. Congiuntamente all'Italia, anche Germania, Danimarca, Svezia, Polonia e Portogallo. Per la scelta, però, ci sarà ampiamente tempo: la decisione su chi ospiterà la prestigiosa competizione, avverrà nel dicembre 2025.

Ecco la nota UEFA:

"Con la scadenza fissata al 24 settembre, la UEFA ha confermato oggi di aver ricevuto dichiarazioni di interesse per ospitare l'edizione 2029 di UEFA Women's EURO da cinque potenziali candidati, sottolineando la crescita paneuropea del calcio femminile in diverse nazioni e il diffuso interesse per le competizioni UEFA. Germania, Italia, Polonia e Portogallo hanno dichiarato il loro interesse ad ospitare l'edizione 2029 della competizione femminile più importante della UEFA, così come le federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia, che hanno dichiarato il loro interesse presentando una candidatura congiunta. La scelta della nazione/nazioni ospitante/i di UEFA Women’s EURO 2029 verrà fatta a dicembre 2025. Il regolamento per la candidatura alle finali e fasi finali UEFA (edizione 2021) può essere consultato qui. Iniziata la vendita dei biglietti di UEFA Women’s EURO 2025".UEFA Women's EURO 2025 si terrà in otto città ospitanti in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025. I biglietti sono ora disponibili a partire da 25 franchi svizzeri. I biglietti saranno venduti in base all'ordine d'arrivo su www.womenseuro.com/tickets".