L'Italia U20 chiude in bellezza l'Elite League: 3-0 alla Turchia, in gol anche Zeroli

Si chiude con un successo il cammino nell'Elite League della Nazionale Under 20, tricampione in carica della competizione, che si impone con un netto 3-0 contro i pari età della Turchia nell'ultima giornata, andato in scena al Pendik Stadyumu di Istanbul. Gli Azzurrini salgono momentaneamente al secondo posto in classifica con 13 punti, a -1 dalla capolista Inghilterra, che domani (ore 16 locali, ore 17 italiane) allo Stadio Municipale di Leiria sfiderà il Portogallo, attualmente quarto a quota 9.

L'Italia ha sbloccato il risultato al 34' con il centrocampista dell'Inter, Thomas Berenbruch, prima di chiudere definitivamente i conti nella ripresa grazie ai gol dell'attaccante della Fiorentina, Maat Daniel Caprini, e del talento del Monza (in prestito dal Milan), Kevin Zeroli, un segno al 50' e al 91'.

"Dobbiamo fare un plauso a questi ragazzi - sottolinea il tecnico Bernardo Corradi - perché sono arrivati ​​a questa partita dopo un lunghissimo viaggio e un solo allenamento sulle gambe, per giunta sotto la neve. Non era semplice vincere con un risultato così netto, quindi godiamoci questa vittoria, che concludiamo un'esperienza molto formativa per i ragazzi".

Grazie a questo successo gli Azzurrini hanno superato la Germania, terza con 12 punti, che scenderà in campo domani (ore 17) contro la Cechia a Teplice e lunedì (ore 15.30) contro il Portogallo a Potsdam .

Under 20 Elite League 2024/2025

Risultati

09/05/2024 - Cechia-Italia 1-2

09/05/2024 - Romania-Germania 2-3

09/06/2024 - Turchia-Inghilterra 1-1

09/09/2024 - Portogallo-Polonia 2-1

09/10/2024 - Italia-Germania 0-3

09/10/2024 - Cechia-Turchia 0-0

10/09/2024 - Inghilterra-Romania 2-0

10/10/2024 - Cechia-Romania 0-1

10/10/2024 - Italia-Inghilterra 1-2

10/10/2024 - Turchia-Portogallo 1-2

11/10/2024 - Germania-Polonia 3-1

14/10/2024 - Portogallo-Italia 1-1

14/10/2024 - Inghilterra-Cechia 3-0

15/10/2024 - Polonia-Turchia 4-2

14/11/2024 - Romania-Portogallo 1-1

15/11/2024 - Polonia-Italia 2-3

18/11/2024 - Portogallo-Cechia 1-1

19/11/2024 - Italia-Romania 4-1

19/11/2024 - Polonia-Inghilterra 1-1

19/11/2024 - Turchia-Germania 0-2

20/03/2025 - Turchia-Italia 0-3

Prossime partite

21/03/2025 - Portogallo-Inghilterra

21/03/2025 - Cechia-Germania

21/03/2025 - Polonia-Romania

24/03/2025 - Germania-Portogallo

25/03/2025 - Romania-Turchia

25/03/2025 - Polonia-Cechia

Classifica: Inghilterra 14*, Italia 13**, Germania 12, Portogallo 9, Polonia 4, Romania 4, Cechia 2, Turchia 2.



*una partita in più.

**due partite in più.