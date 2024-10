L'italo-americano Gabelli interessato al Monza di proprietà di Berlusconi

Mario Gabelli vuole acquistare il Monza. È la notizia lanciata oggi dal Corriere della Sera, che riporta anche il commento di un portavoce di Fininvest: "Non commentiamo i singoli nomi. Ci sono conversazioni in corso con vari partner potenziali, in nessun caso però si tratta di trattative in fase avanzata". La cessione, in sostanza, è una possibilità alla quale la holding non chiude affatto le porte.

Chi è Gabelli? All'imprenditore dedica un approfondimento il portale specializzato Calcio e Finanza. Italo statunitense, nato a New York ma figlio di immigranti italiani provenienti dalla provincia di Parma, classe '42, è da 48 anni alla guida di Gamco Investors, società di cui è stato il fondatore e che gestisce un patrimonio da 31 miliardi di dollari.

Il suo patrimonio personale, secondo Forbes, è stimato attorno a 1,9 miliardi di dollari, equivalenti a circa 1,73 miliardi di euro. Negli ultimi anni, spiega il portale, l’attenzione di Gabelli si è concentrata nell’attacco ai fondi passivi, che secondo l’uomo vanno bene solo per "gli investitori senza testa". Il manager rivendica invece di aver sempre investito il suo tempo e i soldi per far fruttare quello dei clienti. La reputazione di Gabelli è infatti quella di un azionista puntiglioso ai limiti del litigioso, nel difendere gli interessi dei suoi investitori.