In un'intervista concessa al Corriere della Sera, Theo Hernandez ha parlato dell'obiettivo di questa stagione: "Sono felice, al Milan è come casa mia. Sono qui per tornare in Champions. Col Milan. C’è feeling, con l’allenatore e tra noi. Sarà dura, ma vogliamo farcela. E possiamo. E se succede mi tingo i capelli di rosso e di nero. In mezzo, lo scudetto del Milan".