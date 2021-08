L'offerta calcio di Amazon: con Piccinini ci sarà Ambrosini. Mercoledì la Supercoppa Europea

Sarà Massimo Ambrosini ad affidare Sandro Piccinini nelle telecronache che andranno in scena su Amazon Prima Video nella prossima stagione calcistica.

L'ex capitano del Milan sarà la seconda voce per le partite del mercoledì di Champions League che andranno in onda su Amazon e già la prossima settimana per la Supercoppa Europea, gara che andrà in scena mercoledì sera, 11 agosto, alle 21. Chelsea-Villarreal sarà infatti una esclusiva di Amazon Prime Video, che questa mattina sta presentando il suo palinsesto Champions per la stagione 2021/22.