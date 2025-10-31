L'omaggio di Napoli: cene solidali e arte per i 65 anni di Maradona

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni e gli omaggi per ricordare il campione argentino scomparso 5 anni fa, non si contano. A cominciare da quello del Napoli che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post corredato da immagini: "Passano gli anni, rimane la leggenda. Buon compleanno Diego". Mentre sui social si rincorrono migliaia di foto dedicate all'argentino, gli ex compagni, riuniti nell'associazione Napoli Legend hanno pubblicato un video con frasi ricordo per il loro 'capitano' Maradona: da Careca, a Bruno Giordano, da Andrea Carnevale ad Alemao, da Luciano Castellini ad Alessandro Renica, Giovanni Francini, Giovanni Galli, Moreno Ferrario, Ciro Muro: "Ci manchi tanto. Sei stato un grande capitano e un amico sincero". E arriva anche una canzone dedicata a Maradona: Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo hanno annunciato l'uscita del brano "De vez en cuando" per ricordare il grande campione. Scritto da Egale Cerroni in lingua spagnola, musica di Sergio Rendine e arrangiamento di Demo Morselli, il brano sarà pubblicato il 14 novembre da Clodio Music e distribuito da Believe. "Abbiamo voluto ricordare e celebrare una stella, che non verrà mai dimenticata, Maradona", ha sottolineato Di Bari.

Intanto in città sono in programma una serie di iniziative che culmineranno con la cena solidale organizzata alla mensa sociale di San Vincenzo de' Paoli a via Santa Sofia a partire dalle 19. L'evento è organizzato dalla mensa in collaborazione con l'associazione "Sii Turista della tua città" coinvolgerà tutti i partecipanti, anche con un collegamento in diretta con Buenos Aires. Per ricordare il pibe de oro la statua di Maradona di Domenico Sepe lascerà per un giorno il Museo ai Quartieri Spagnoli. Il tour, dopo aver fatto tappa al Maschio Angioino, a piazza del Plebiscito e all'ospedale Santobono, arriverà fino al quartiere di Poggioreale, dove sarà restituito alla collettività il campetto di calcio Claudio Miccoli e per l'occasione saranno donati anche 200 palloni ai bambini del quartiere. Inoltre, a partire dalle 20,30 in alcune pizzerie della città ci sarà un tavolo sospeso per 4 persone a favore dei bisognosi, sempre in nome di Diego. Sempre questa sera, l'Ostaria Pignatelli ha organizzato un piccolo "tributo" con la cena dedicata a D10S. La cena si svolgerà nell'Ostaria Pignatelli Privé, in via San Pasquale a Chiaia. (ANSA).