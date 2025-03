L'orgoglio di Conceiçao: "Sono sempre stato abituato a vincere fin da piccolo, oggi metto tutto me stesso per il Milan"

vedi letture

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan è intervenuto così quest’oggi in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro la Lazio. Tra analisi dell’avversario e considerazioni sull’attuale momento dei rossoneri, questo un estratto delle sue parole:

Il suo orgoglio

"Sono qua per mettere a nudo questo orgoglio e questa voglia di vincere: sono sempre stato abituato a vincere fin da piccolo. In Italia ho vinto, ho vinto da giocatore e poi ho vinto da allenatore. Sono passati 13 anni per arrivare in Italia da allenatore, era un sogno per me. Ora metto tutto qua dentro, in un club storico e grande. Ma erano altri tempi, quando il Milan puntava a vincere la Champions e la vinceva, con altri giocatori e con un altro ambiente. Ma la fame dei tifosi è sempre la stessa, per loro è importante vincere a prescindere da chi c'è qui".

Seguici su IG.