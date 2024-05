L'Udinese espugna Frosinone e si salva: decisivo il primo gol stagionale di Davis

vedi letture

L'impresa del Frosinone, che non ha mai giocato due stagioni di fila in Serie A, finisce nel peggiore dei modi quando la salvezza sembrava cosa fatta. Allo Stirpe, passa e si salva l'Udinese grazie alla prima rete in Italia di Keinan Davis: un gol che è una beffa, perché la partita l'hanno condotta per ampi tratti i giocatori di Di Francesco, costretti ad arrendersi a una strepitosa prestazione del portiere bianconero Okoye. Il gol più importante arriva al 92' e lo segna, al Castellani dove era rivolto il pensiero di tutti i tifosi, Niang. La sconfitta casalinga e la vittoria dell'Empoli con la Roma condannano il Frosinone, nella prima parte di stagione rivelazione del campionato, all'amara retrocessione in Serie B. Gli ospiti, viceversa, tirano un sospiro di sollievo: per il trentesimo anno di fila, l'Udinese giocherà ancora in A. Nel modo più faticoso.

Occasioni e tensione: 0-0 all'intervallo.

Si parte col botto, quattro chance nel giro di un quarto d'ora. Due a testa: Cerofolini annulla Kristensen sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Brenner, lanciato a rete da un disastroso retropassaggio di Lirola. Okoye tira fuori gli artigli sui tentativi di Zortea da fuori e Okoli di testa. Quando dal Castellani arriva la notizia del momentaneo vantaggio dell'Empoli, la tensione sale. Doveri espelle il team manager frusinate Milana e Andrea Carnevale, storico dirigente friulano. L'equilibrio regna sovrano anche nel risultato, dove però è il Frosinone a prendere piede: solo la traversa nega la rete a Soulé, al rientro negli spogliatoi entrambe le squadre sarebbero salve, pur senza aver riempito la rete.

Davis gol: Udinese salvo

Cannavaro vuole più centimetri: fuori Brenner, dentro Davis. Non cambia molto, la partita continua a farla il Frosinone che trova un altro legno, il palo, con l'incursione di Brescianini. Il paradosso è che spinge di più chi potrebbe gestire, perché è la squadra di casa, alla quale il pareggio sta benissimo, che macina gioco e crea pericoli, mentre i bianconeri scelgono costantemente un lancio lungo. Improduttivo, finché non arriva il gol: Kamara cerca Lucca, che Romagnoli lascia libero di fare quel che vuole. Controllo di petto e sul pallone s'avventa Davis: nulla da fare per Cerofolini, il primo gol in Serie A del centravanti inglese sblocca la gara e spegne lo spirito dei padroni di casa. Soulé, dolorante, è richiamato in panchina da Di Francesco: l'argentino non vuole uscire e non lo manda a dire. Al 92' la doccia fredda per i padroni di casa: segna Niang, Frosinone in B.