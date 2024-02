L'Udinese rimborsa gli abbonati della Curva e sposta i tifosi nei Distinti

(ANSA) - UDINE, 02 FEB - Udinese Calcio ha annunciato che gli abbonati della Curva Nord avranno diritto al rimborso del rateo corrispondente alla gara Udinese-Monza in programma domani. La decisione è stata assunta in seguito alla sentenza della Corte Sportiva d'Appello Figc, la quale ha disposto la chiusura per due gare della Curva Nord del Bluenergy Stadium. Al tempo stesso, gli abbonati in Curva Nord potranno acquistare il biglietto nel settore Distinti, unico disponibile per ragioni di ordine pubblico, al costo di 14 euro.

Il rimborso sarà corrisposto indipendentemente dalla scelta degli abbonati in Curva Nord di acquistare il biglietto nei Distinti. La società friulana invita i sostenitori a utilizzare le procedure online per evitare code ai botteghini, che saranno comunque aperti. (ANSA).