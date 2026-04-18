L'Udinese si è già spenta: il Parma vince in Friuli grazie a Nesta Elphege

L'Udinese si è già spenta: il Parma vince in Friuli grazie a Nesta ElphegeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12News
di Francesco Finulli

Otto giorni fa l'Udinese trionfava 0-3 a San Siro contro il Milan, con una partita praticamente perfetta degli uomini di Kosta Runjaic che, sulla loro strada, avevano anche trovato una formazione rossonera parecchio sotto tono. Oggi, i friulani sono tornati in campo, in casa, ma non sono riusciti per nulla a dare continuità al risultato di Milano e si sono spenti subito. Al Bluenergy Stadium, infatti, vince il Parma di misura, grazie alla prima rete italiana di Nesta Elphege a inizio secondo tempo. Vittoria fondamentale per gli emiliani che di fatto sono a un passo dalla salvezza.

SERIE A - 33^ GIORNATA

Sassuolo-Como 2-1
Inter-Cagliari 3-0
Udinese-Parma 0-1

DA GIOCARE OGGI

ore 18, Napoli-Lazio
ore 20.45, Roma-Atalanta

DA GIOCARE DOMANI

ore 12.30, Cremonese-Torino
ore 15, Hellas Verona-Milan
ore 18, Pisa-Genoa
ore 20.45, Juventus-Bologna

DA GIOCARE LUNEDÌ

ore 20.45, Lecce-Fiorentina