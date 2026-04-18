Locatelli: "Il passo falso del Como? Pensiamo a noi stessi"
(ANSA) - TORINO, 18 APR - "La partita più importante della stagione è sempre la prossima perché in questo periodo tutte le gare sono fondamentali: il Como ha avuto un risultato negativo ma pensiamo a noi stessi, ci siamo preparati bene": così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, sulla corsa Champions alla vigilia dell'impegno casalingo contro il Bologna.
"Dobbiamo imparare a vincere anche le gare sporche - continua il centrocampista sui difetti dei bianconeri da migliorare per tornare grandi - ma non saprei spiegare il perché: quella cattiveria ti porta a vincere e ad arrivare nelle prime posizioni". (ANSA).
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