Serie A, la classifica aggiornata: il Parma vede il traguardo salvezza

Serie A, la classifica aggiornata: il Parma vede il traguardo salvezzaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:24News
di Lorenzo De Angelis

Il Parma espugna il BluEnergy Stadium grazie al gol di Elphege e si avvicina sempre di più all'obiettivo salvezza. Passo indietro invece per l'Udinese di Kosta Runjaic, che dopo la convincente (e netta) vittoria di San Siro contro il Milan cade clamorosamente in casa non riuscendo a dare continuità al risultato di settimana scorsa. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:

Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (33)
Parma 39 (33)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)