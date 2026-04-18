Passerini: "Non voglio fare il catastrofista con le percentuali di permanenza di Allegri, dato che il contratto c’è e non è l’unico candidato sulla panchina della Nazionale"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes su Massimiliano Allegri: “Mi piace di più fare cronaca, però se devo darti delle percentuali diciamo che sono sopra al 50%, possiamo dire che sono intorno al 70%: ad oggi la priorità di Massimiliano Allegri è il Milan, lui dà la precedenza non solo per una questione contrattuale, ma proprio perché lui vorrebbe portare a termine il suo mandato riportando i rossoneri in Champions League e tornando a competere per lo Scudetto dall’anno prossimo facendo anche bella figure in Europa.

Al momento l’unico aspetto da considerare è quel posto sulla panchina in Nazionale, che è un posto che intriga qualsiasi allenatore, con Allegri che non è di certo insensibile, e che nel momento in cui centrasse l’obiettivo gli permetterebbe di sedersi a un tavolo con la società e comprenderne le ambizioni. In quei giorni tra l’avvenuta ed eventuale qualificazione e l’elezione del Presidente della FIGC, lui vorrà capire se gli sarà concessa la centralità nel progetto e un maggior coinvolgimento nelle scelte, cosa che quest’anno c’è stata ma fino a un certo punto.

Non voglio fare il catastrofista con le percentuali, dato che il contratto c’è e non è l’unico candidato sulla panchina della Nazionale, con Antonio Conte che è avanti rispetto a lui in questo ballottaggio al momento. Ad Allegri piacerebbe allenare la Nazionale prima o poi, è uno di quegli allenatori vecchio stampo che lo considera come il completamento della carriera, una mentalità che pone i vari Conte, Ancelotti e lui a pensare che il completamento della carriera ci sia con la panchina della Nazionale, e lui fa certamente parte di quella categoria”.