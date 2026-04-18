Serie A, Napoli-Lazio 0-2: colpaccio dei biancocelesti al Maradona
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Finisce inaspettatamente 2-0 per la Lazio di Maurizio Sarri il big match tra il Napoli e i biancocelesti. Una partita giocata male dai padroni di casa che passano subito in svantaggio al 6' con il gol di Matteo Cancellieri. Nonostante il vantaggio sono gli ospiti che continuano ad attaccare e al 31' Zaccagni ha l'occasione di fare 0-2 dal dischetto, occasione che però spreca sbagliando il penalty. Nel secondo tempo la situazione non cambia e, dopo il gol al 57' di Basic, la Lazio si divora due/tre occasioni per fare tre a zero. Nonostante ciò però finisce con una vittoria solida e meritata per gli uomini di Sarri.
IL TABELLINO DEL MATCH
NAPOLI-LAZIO 0-2
6' basic
31' rig. sbagliato Zaccagni
57' Basic
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