Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli scivola a -12 dall'Inter
Il Napoli cade in casa contro la Lazio, che per il quarto anno consecutivo esce imbattuto dallo stadio Diego Armando Maradona. Con questa sconfitta la formazione di Antonio Conte scivola a -12 dall'Inter capolista, che già nel prossimo weekend, con una serie di incastri, può laurearsi campione d'Italia. Nel frattempo questo risultato può fare gola al Milan, che battendo il Verona potrebbe agganciare il Napoli proprio al secondo posto. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (33)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 39 (33)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan