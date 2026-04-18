Loftus rammaricato: "Non ho avuto molta costanza. Ruolo? Aiuto a prescindere"

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Ruben Loftus-Cheek è rientrato solo da poche settimane dopo che a fine febbraio aveva riportato un grave infortunio alla mascella: nella gara di San Siro contro il Parma uno scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un grave stop, con conseguente operazione, che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo circa. Il centrocampista inglese si è raccontato ai canali della Lega Serie A. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla stagione in corso: "Purtroppo non ho avuto molta costanza quest'anno, ho giocato anche in posizioni diverse: sia a destra nel centrocampo a tre che come attaccante, ruoli molto diversi tra loro. Quindi devi essere pronto a cambiare approccio in base al ruolo ma sono abituato a questo tipo di versatilità perché le mie caratteristiche fisiche mi aiutano in entrambe le posizioni. Sono contento di poter aiutare la squadra a prescindere dal ruolo"