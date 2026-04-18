Loftus: "Da una partita all'altra cambiano tante cose ma siamo comunque in una buona posizione"

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Ruben Loftus-Cheek è rientrato solo da poche settimane dopo che a fine febbraio aveva riportato un grave infortunio alla mascella: nella gara di San Siro contro il Parma uno scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un grave stop, con conseguente operazione, che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo circa. Il centrocampista inglese si è raccontato ai canali della Lega Serie A. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'aver saltato big match importanti: "Non è semplice quando ci sono le grandi partite non poter giocare, soprattutto una partita come il Derby, una di quelle più sentite dai tifosi: tutti gli occhi sono puntati su San Siro e non poter partecipare fa male. Ma è una di quelle cose che fanno parte dello sport e ci saranno sempre partite a cui non potrai partecipare. Contro l'Inter ho dato il mio supporto ai compagni dagli spogliaoti ed è andata bene. Da una partita all'altra possono cambiare tante cose ma siamo comunque in una buona posizione in classifica e pensiamo a questo"