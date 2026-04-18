Verona, Sammarco ricorda: "Ho fatto le giovanili al Milan: era un club diverso, con bandiere come Maldini"
Nella giornata di domani il Milan scenderà nuovamente in campo, a otto giorni di distanza dall'ultima volta, quel brutto 0-3 subito a San Siro per mano dell'Udinese. I rossoneri saranno ospiti allo stadio "Marcantonio Bentegodi" alle ore 15, quando incontreranno l'Hellas Verona ultimo in classifica. Ad allenare la formazione scaligera c'è un ex calciatore del settore giovanile rossonero come Paolo Sammarco che oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Diavolo. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.
Le parole di Sammarco che ricorda i tempi di qunado giocava con la Primavera del Milan: "È passato un po' di tempo, ho fatto tutte le giovanili e sono arrivato alla Primavera, era un Milan diverso, con delle bandiere come Maldini, Costacurta, Albertini, giocatori che ho avuto la fortuna di vedere, bastava un loro sguardo per capire dove bisognava andare, un'esperienza che mi porterò sempre dentro"
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