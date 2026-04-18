Domani Verona-Milan: ecco chi sarà l'arbitro della sfida

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Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, è stato designato dall'AIA per dirigere la gara tra Hellas Verona e Milan che si giocherà domani alle ore 15 allo stadio "Marcantonio Bentegodi" e che è valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. A coadiuvarlo in campo ci saranno gli assistenti arbitrali Zingarelli e Laudato, oltre che la coppia al VAR di Lissone composta da Mazzoleni e Gariglio. Il quarto uomo invece è l'arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.

Il bilancio con Chiffi per il Milan è super positivo. Sono 15 i precedenti e di questi solamente una volta i rossoneri hanno perso: in casa dello Spezia per 2-0 nel 2021. Negli altri 14 incroci: 3 pareggi, di cui uno in una gara proprio tra Milan e Verona, e 11 vittorie, di cui due arrivate in questa stagione. Nell'annata in corso, infatti, Chiffi ha arbitrato sia la vittoria contro il Napoli per 2-1, nel girone di andata, e soprattutto la rimonta in casa del Torino per 2-3, nel giorno dell'Immacolata.