Loftus-Cheek focalizzato sull'obiettivo: "Dobbiamo solo pensare a vincere"

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Ruben Loftus-Cheek è rientrato solo da poche settimane dopo che a fine febbraio aveva riportato un grave infortunio alla mascella: nella gara di San Siro contro il Parma uno scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un grave stop, con conseguente operazione, che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo circa. Il centrocampista inglese si è raccontato ai canali della Lega Serie A. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Quanto è importante tornare in Europa? "Il mio obiettivo personale è quello collettivo. Un risultato personale non conta niente se non arriva quello di gruppo: dobbiamo solo pensare a vincere. Non sarà facile ma dobbiamo provarci partita dopo partita: puoi giocare bene una partita e steccare quella dopo. Dobbiamo concentrarci sulle partite che mancano e poi vedremo dove arriviamo"