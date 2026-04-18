Costacurta racconta il momento più bello e quello più brutto della sua carriera

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Alessandro Costacurta, detto anche Billy, ha scritto tante pagine della storia rossonera insieme ai suoi compagni. L'ex difensore, nella sua ospitata al podcast "One More Time" racconta del suo momento più bello e quello più brutto in carriera.

Il momento più bello della tua carriera?

“La vittoria di Barcellona contro lo Steaua. Quattro a zero, lì abbiamo capito che eravamo veramente i più forti al mondo. Perché dopo quando perdi, la sconfitta non la prendi più come una sconfitta, la prendi come una voglia di rivincita. Noi sapevamo che prima o poi saremmo ritornati in semifinale, in finale e avremmo rivinto”.

Il momento più brutto della tua carriera?

“Individuale, quando sbagliai un rigore a Yokohama contro il Boca. Uno dei peggiori rigori della storia. I miei compagni pensavano che la Juve potesse subentrare a noi e quei momenti lì non li avremmo più potuti rivivere. E quindi fu per me il giorno peggiore proprio per quello, perché anch’io pensai che era l’ultimo di una bellissima storia”.