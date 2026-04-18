Buffon: "Il giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve come approdo finale"
Gianluigi Buffon, ex portiere e capitano sia della Juventus che della Nazionale italiana, è stato ospite del giornalista James Horncastle nel podcast "The Today Football Show" prodotto dalla testata americana The Athletic. L'ex campione bianconero ha parlato della sua carriera, tra vittorie e sconfitte, ma anche della situazione del calcio italiano attuale, molto negativa sia per quanto riguarda la Nazionale che per quanto riguarda i risultati delle nostre formazioni in Europa.
Il parere di Gigi Buffon su com'è cambiata la percezione delle grandi squadre italiane nei giovani: "È cambiato il mondo. In giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve como un approdo finale della propria carriera. Ma secondo me lo sente come un punto di passaggio per poi andare al Real Madrid. Invece ai miei tempi andare alla Juventus o al Milan significava andare nei migliori club del mondo"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan