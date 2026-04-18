Sky - Athekame verso una maglia da titolare contro il Verona. Torna Gabbia dal 1'

Sky - Athekame verso una maglia da titolare contro il Verona. Torna Gabbia dal 1'MilanNews.it
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Oggi alle 19:21News
di Lorenzo De Angelis

Domani il Milan sarà ospite dell'Hellas Verona in occasione della 33esima giornata di Serie A Enilive. Riportano i colleghi di Sky Sport che dopo il fallimento del 4-3-3 contro l'Udinese, Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al più classico dei 3-5-2 al Bentegodi, con qualche novità di formazione importante rispetto alle scorse settimane. 

La prima riguarda sicuramente Zachary Athekame, avanti rispetto a Saelemaekers per una maglia da titolare sulla destra. In difesa torna dal primo minuto Matteo Gabbia, che prenderà il posto di De Winter al fianco di Tomori e Pavlovic. 